Бразилец снял на видео ударившую рядом молнию

Опубликовано видео, на котором запечатлен удар молнии рядом с снимавшем на смартфон необычную погоду мужчиной.

В Бразилии жителю муниципалитета Миндури Хосе Омару де Оливейра удалось снять на видео молнию, которая ударила рядом с ним. Видео происшествия опубликовано в YouTube.

Мужчина снимал на смартфон необычную погоду. Внезапно рядом с ним ударила молния. В этот момент на кадрах ролика слышны его крики.

После удара молнии Хосе Омар де Оливейра поднялся и отбежал на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что в швейцарском кантоне Санкт-Галлен молния ударила в футбольное поле, на котором в тот момент играли подростки.

Также, в селе Ровно Покровского района Донецкой области в парня и девушку попала молния.

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