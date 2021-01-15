Британец выбросил на свалку биткоины на lb210 млн

Мужчина случайно выбросил жесткий диск с 7,5 тыс. биткоинов. Он умоляет администрацию своего города о помощи, а взамен обещает пожертвовать жителям lb52,5 млн.

Житель Великобритании Джеймс Хаулс случайно выбросил на свалку свой жесткий диск, на котором хранился электронный кошелек с 7,5 тысячами биткоинов на сумму 210 миллионов фунтов стерлингов. Теперь он просит власти города помочь ему в раскопках, пишет BBC.

Мужчина случайно выкинул диск еще в 2013 году. После этого он неоднократно просил городскую администрацию о помощи, но каждый раз получал отказ.

"Администрация неоднократно сообщала Хаулсу, что поиск там невозможен, поскольку мы ограничены условиями своей лицензии и раскопки существенно повлияют на окружающую среду прилегающих районов. Стоимость раскопок свалки и других работ обойдется в несколько миллионов фунтов, а гарантий того, что диск найдется и будет работать, нет", - заявил представитель администрации Ньюпорта.

Сам же британец считает по-другому. Он настаивает, что найти диск легко. Ему известна дата, когда он выбросил жесткий диск, а на свалке мусор складывался в определенные места в определенные периоды. Для поиска он наймет профессиональную команду.

Хаулсу уже удалось найти инвесторов, готовых оплатить поиски. Расплатится он с ними найденными биткоинами.

Также британец заявил, что в случае содействия администрации он готов пожертвовать родному городу до 25% стоимости криптовалюты.

"По нынешнему курсу, это около 52,5 милилонов фунтов, и я хотел бы передать их в фонд борьбы с коронавирусом для жителей Ньюпорта", - заявил Джеймс Хаулс.

Ранее мы писали о торговце наркотиками, потерявшем $60 млн в биткоинах. Пока он сидел в тюрьме, арендатор жилья выбросил на свалку все его вещи, среди которых были и пароли от аккаунтов, где он хранил биткоины.

Добавим, что владельцы биткоинов могут потерять $140 млрд из-за забытых паролей.

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