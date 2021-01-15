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Британец выбросил на свалку биткоины на lb210 млн

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Мужчина случайно выбросил жесткий диск с 7,5 тыс. биткоинов. Он умоляет администрацию своего города о помощи, а взамен обещает пожертвовать жителям lb52,5 млн.
Найти драгоценный диск британец пытается восемь лет
Найти драгоценный диск британец пытается восемь лет
bbc.com

Житель Великобритании Джеймс Хаулс случайно выбросил на свалку свой жесткий диск, на котором хранился электронный кошелек с 7,5 тысячами биткоинов на сумму 210 миллионов фунтов стерлингов. Теперь он просит власти города помочь ему в раскопках, пишет BBC.

Мужчина случайно выкинул диск еще в 2013 году. После этого он неоднократно просил городскую администрацию о помощи, но каждый раз получал отказ.

"Администрация неоднократно сообщала Хаулсу, что поиск там невозможен, поскольку мы ограничены условиями своей лицензии и раскопки существенно повлияют на окружающую среду прилегающих районов. Стоимость раскопок свалки и других работ обойдется в несколько миллионов фунтов, а гарантий того, что диск найдется и будет работать, нет", - заявил представитель администрации Ньюпорта.

Сам же британец считает по-другому. Он настаивает, что найти диск легко. Ему известна дата, когда он выбросил жесткий диск, а на свалке мусор складывался в определенные места в определенные периоды. Для поиска он наймет профессиональную команду.

Хаулсу уже удалось найти инвесторов, готовых оплатить поиски. Расплатится он с ними найденными биткоинами.

Также британец заявил, что в случае содействия администрации он готов пожертвовать родному городу до 25% стоимости криптовалюты.

"По нынешнему курсу, это около 52,5 милилонов фунтов, и я хотел бы передать их в фонд борьбы с коронавирусом для жителей Ньюпорта", - заявил Джеймс Хаулс.

Ранее мы писали о торговце наркотиками, потерявшем $60 млн в биткоинах. Пока он сидел в тюрьме, арендатор жилья выбросил на свалку все его вещи, среди которых были и пароли от аккаунтов, где он хранил биткоины.

Добавим, что владельцы биткоинов могут потерять $140 млрд из-за забытых паролей.

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Теги: Британия, Диск, раскопки, мусор, свалка, Великобритания, Bitcoin, биткоин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.01.2021, 17:40
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Много лет назад была описана ситуация, когда в Израиле женщина выкинула на мусорник старый матрас. Когда домой пришла её мать, она узнала, что в этот матрас мать зашила бабла на несколько миллионов долларов. У них появилось постоянное занятие - ездить на по городским свалкам и искать свой матрас.
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