На ралли Дакар вертолет столкнулся с Камазом

Телевизионный вертолет низко завис над трассой, а проходящий под ним грузовик подбросило на неровности.

На ралли Дакар во время прохождения 12-го этапа вертолет организаторов столкнулся с грузовиком Камаз-мастер российской команды. Об этом сообщил пресс-атташе российской команды Эрик Хайруллин агентству ТАСС.

"Во время прохождения сегодняшнего спецучастка ралли Дакар-2021 телевизионный вертолет организаторов слишком низко завис над трассой и проходящий под ним грузовик Антона Шибалова в этот момент подбросило на кочке и лыжей вертолета разворотило воздухозаборник на кузове Камаза", - рассказал Хайруллин.

Уточняется, что хотя ситуация была очень опасной, пострадавших в результате столкновения нет.

Ранее сообщалось, что в 2016 году французский пилот Лионель Бод сбил 63-летнего болельщика во время ралли Дакар.

Также, автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона Дакар, который стартовал в Буэнос-Айресе 3 января 2016 года.

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