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Во Франции против Саркози начали расследование из-за денег из РФ

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Прокуратура изучает контракт на €3 млн, подписанный Саркози и российской страховой компанией, контролируемой двумя олигархами.
Саркози заключил контракт с россиянами в качестве "специального советника"
Саркози заключил контракт с россиянами в качестве "специального советника"

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении экс-президента Николя Саркози. Бывшего главу государства подозревают в "торговле влиянием" в интересах российской компании, пишет Mediapart.

Издание отмечает, что в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией РЕСО-Гарантия. Контракт сулил ему три миллиона долларов. Саркози получил первый денежный транш в размере полмиллиона евро в начале 2020 года.

"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - отмечает издание.

Страховая группа РЕСО-Гарантия, оснвоанная в 1991 году, является одним из лидеров страхования в России. Ею владеют миллиардеры братья Сергей и Николай Саркисовы, которые подтвердили Mediapart, что наняли бывшего президента Франции в качестве "специального советника". Пресс-секретарь Саркози на запрос издания не ответила.

Николя Саркози был лидером Франции с 2007 по 2012 год.

До этого мы сообщали, что в ноябре 2020 года в Париже проходил суд над Николя Саркози. Против него выдвинули обвинения в "коррупции" и "торговле влиянием". Он отрицает свою вину - как и двое других обвиняемых.

Ранее Франции Саркози обвиняли в участии в "преступной группе".

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Теги: Россия, Саркози, коррупция, Франция, деньги, Николя Саркози
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    15.01.2021, 18:03
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