Во Франции против Саркози начали расследование из-за денег из РФ
Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении экс-президента Николя Саркози. Бывшего главу государства подозревают в "торговле влиянием" в интересах российской компании, пишет Mediapart.
Издание отмечает, что в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией РЕСО-Гарантия. Контракт сулил ему три миллиона долларов. Саркози получил первый денежный транш в размере полмиллиона евро в начале 2020 года.
"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - отмечает издание.
Страховая группа РЕСО-Гарантия, оснвоанная в 1991 году, является одним из лидеров страхования в России. Ею владеют миллиардеры братья Сергей и Николай Саркисовы, которые подтвердили Mediapart, что наняли бывшего президента Франции в качестве "специального советника". Пресс-секретарь Саркози на запрос издания не ответила.
Николя Саркози был лидером Франции с 2007 по 2012 год.
До этого мы сообщали, что в ноябре 2020 года в Париже проходил суд над Николя Саркози. Против него выдвинули обвинения в "коррупции" и "торговле влиянием". Он отрицает свою вину - как и двое других обвиняемых.
Ранее Франции Саркози обвиняли в участии в "преступной группе".
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