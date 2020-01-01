В Иерусалиме ортодоксы закидали полицию камнями

Толпа ультраортодоксов забросала камнями и мешками с мусором полицейских, проверяющих соблюдение карантинных ограничений.

В Израиле в ультрарелигиозных районах Иерусалима в четверг, 14 января, произошли стычки ортодоксов с полицией из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает издание Ynet.

В квартале Меа-Шеарим Иерусалима толпа ортодоксов забросала камнями и мешками с мусором полицейских, которые выполняли мероприятия по контролю за соблюдением карантина.

Двое полицейских получили ранения. Правоохранители задержали 10 человек, позже четырех из них отпустили.

Также сообщается, что было документально зафиксировано, что полицейский ударил ногой ребенка, стоявшего у него на пути.

Ранее сообщалось, что в немецкой федеральной земле Саксония создадут национальное учреждение "принудительного размещения" для злостных нарушителей карантина.

Напомним, количество летальных исходов среди заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2 млн человек, а число инфицированных достигло 93,5 млн.

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