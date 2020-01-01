США сократили контингенты в Афганистане и Ираке

Сокращение численности военнослужащих проведено согласно распоряжению Дональда Трампа. Сейчас в Афганистане и Ираке –минимальное число американских военных почти за 20 лет.

Число американских военных в Афганистане и Ираке сократилось до 2,5 тысяч человек в каждой из стран. Пентагон сокращает военное присутствие своих солдат согласно плану действующего президента США Дональда Трампа и перегруппировке сил, пишет Associated Press.

"Сегодня численность войск США в Афганистане составила 2,5 тысячи. Это сокращение, проведенное по распоряжению президента Трампа, о котором я сообщил 17 ноября, приводит к тому, что число сил США в стране достигло самого меньшего уровня с 2001 года", - заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер.

Он подчеркнул, что такое количество военных достаточно, чтобы продолжать противодействие экстремистским группировкам в Афганистане и обучение местных правительственных сил.

Напомним, что США оставили в Персидском заливе авианосец USS Nimitz из-за угроз Ирана.

Добавим, что Пентагон заказал два патрульных катера для Украины. Украина ожидает получить от США 16 катеров типа Mark VI, первые будут построены к концу 2022 года.



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