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В Британии выявлен "бразильский" штамм коронавируса

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Новый штамм инфекции возник, вероятно, совсем недавно. У инфицированных пациентов наблюдаются тяжелые симптомы протекания болезни.
В Британии выявлен "бразильский" штамм коронавируса

В Великобритании выявили первый случай "бразильского" варианта коронавирусной инфекции. По словам профессора Венди Барклай, изучающей новые COVID-мутации, существует два разных типа бразильских вариантов инфекции. Один из них и был обнаружен в Соединенном Королевстве, пишет BBC.

Вирусолог подчеркнула, что, судя по всему, этот штамм возник "не так давно".

Она добавила, ссылаясь на коллег из Бразилии, что люди, заразившиеся новым штаммом, имеют тяжелые симптомы.

Ранее сообщалось, что около трети жителей Лондона переболели коронавирусом. Сейчас уровень распространения COVID-19 в Лондоне снижается.

Также Korrespondent.net писал, что США и Британия ужесточают правила въезда. Прибывающих обяжут предоставлять данные о том, что они не заражены коронавирусом.

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Теги: Британия, Вирус, Бразилия, штамм, инфекция, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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