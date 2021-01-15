Макрон предложил Эрдогану помириться - Анкара

Макрон прислал "очень хорошее" письмо Эрдогану, в котором говорилось о желании нормализовать отношения между двумя странами.

Президент Франции Эммануэль Макрон направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с предложением развивать отношения между Парижем и Анкарой. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в пятницу, 15 января, пишет Sabah.

"Два дня назад мы получили положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он от руки написал приветствие на турецком: "Дорогой Тайип", - рассказал Чавушоглу.

Эрдоган на письмо Макрона отреагировал положительно, подчеркнул глава турецкого МИД.

"Наш президент сказал: "Встретимся с удовольствием". Речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах", - добавил министр.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла после того, как осенью 2020 года во Франции произошел ряд резонансных нападений, расцененных местными властями как "теракты исламистов".

В частности, под Парижем был обезглавлен мигрантом преподаватель истории Самюэль Пати. Он показывал на лекции карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого Макрон предложил ужесточить в стране контроль за финансированием мечетей и заявил, что страна не откажется от публикации подобных карикатур. Это вызвало возмущение в некоторых мусульманских странах и, в частности, в Турции.

Также мы писали, что Эрдоган жестко раскритиковал французского коллегу, назвав Макрона бременем для Франции.

До этого журнал Charlie Hebdo показал обложку с карикатурой на Эрдогана.В администрации турецкого президента изображение назвали отвратительным и лишенным порядочности.

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