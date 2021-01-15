К санкциям ЕС против Беларуси присоединились пять стран

Партнеры Евросоюза, включая Северную Македонию, Черногорию и Норвегию, поддержали санкции против Беларуси и присоединились к ним.

Пять государств - партнеров Европейского Союза присоединились к санкциям ЕС, введенным против Беларуси. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 15 января, заявлении Совета ЕС.

"Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Беларуси", - отмечается в документе.

Также отмечается, что Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Добавим, что в декабре ЕС расширил санкции против Беларуси. Новый пакет санкций предусматривал ограничения в отношении 29 человек и семи субъектов.

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