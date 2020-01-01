В Бразилии медики выбирают, кого из COVID-больных спасать

На всех не хватает кислорода, некоторым привозят кислородные баллоны их родственники. Часть пациентов с другими болезнями выписали, чтобы освободить места.

В Бразилии больницы выбирают, кого из COVID-больных спасать Getty Images

В Бразилии ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом привело к нехватке кислорода во многих больницах. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 15 января.

Самая сложная ситуация сложилась в штате Амазонас. Местные медики предупреждают, что "много пациентов" из-за нехватки кислорода и врачебной помощи могут погибнуть.

Как пишет Daily Mail, в некоторых больницах из-за нехватки кислорода врачи вынуждены выбирать, кому из пациентов помочь, а родственники сами привозят кислородные баллоны для своих близких. Часть больных другими болезнями выписали, чтобы их места отдать пациентам с COVID-19.

Также Folha de Sao Paulo информирует, что в некоторых больницах медики вручную проводят вентиляцию легких.

Отметим, что в Бразилии уже более 205 тысяч смертей от COVID-19. Рост числа заражений был зафиксирован после того, как в Бразилии был отмечен новый штамм коронавируса, а столица штата Амазонас, город Манаус, оказался эпицентром. Городские власти говорят, что система здравоохранения города не справляется, а сотни людей оказались в очереди на больничные койки.

Минимум на одном кладбище Манауса уже сформирована очередь из пытающихся похоронить близких.

Ранее в ВОЗ заявили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. Заболеваемость коронавирусом в мире "вновь достигла пика", говорят в организации и делают неутешительные прогнозы.

Также сообщалось, что в мире не сформируется коллективный COVID-иммунитет в 2021 году. Меры по предотвращению распространения коронавируса придется соблюдать как минимум до конца года, считают в организации.

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