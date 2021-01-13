Солдаты и Гага. Как готовят инаугурацию Байдена

Охранять инаугурацию нового президента США будет беспрецедентное количество военных, а выступят Леди Гага и Дженифер Лопес.

Инаугурация президента США Джо Байдена состоится 20 января. Без лишнего пафоса это будет топ-событие для всего мира. Особым его делают и недавние протесты в Вашингтоне.

Меры безопасности в столице США обещают быть беспрецедентными, Дональд Трамп на инаугурацию не придет, зато будут Джениффер Лопес и Леди Гага.

Корреспондент.net собрал все подробности подготовки торжества.

Безопасность превыше всего

Большая часть центральной части Вашингтна уже заблокирована и патрулируется вооруженными силами Национальной гвардии США. Безопасность обеспечивают более 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов, вооруженных сил и разведки.

EADaily Нацгвардия уже обосновалась в Капитолии

ФБР предупредило, что экстремисты, которые планируют участие в акциях во время инаугурации, могут использовать последствия штурма Капитолия 6 января, проводя атаки для дестабилизации и разжигания более крупного конфликта в США.

Отвечающая за безопасность инаугурации Секретная служба активировала командный центр для объединения федеральных, государственных и местных агентств. В операции задействовано более 20 агентств общественной безопасности.

В Вашингтоне также часть города закрыта для движения транспорта, не работают станции метро и общественный транспорт. Национальную аллею, на которой традиционно собираются американцы в день инаугурации, планируют закрыть для посещений.

Многие конгрессмены собираются прийти на инаугурацию Байдена в бронежилетах, поскольку опасаются за свою жизнь. Член Палаты представителей Конор Лэмб (демократ от штата Пенсильвания) заявил, что несколько тысяч сторонников Трампа 20 января планируют штурмовать Капитолий, чтобы помешать инаугурации избранного главы государства. "Речь может идти о 4 тыс. вооруженных "патриотов", которые могут окружить Капитолий и не дать войти ни одному демократу", — заявил Лэмб CNN.

Из-за проблем с безопасностью решили перенести и репетицию инаугурации с 17 января на 18, пишет Politico. Из тех же соображений Джо Байден отказался от первоначальной идеи приехать на церемонию на поезде.

Будет шоу

На инаугурации Байдена выступят певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес. Гага исполнит национальный гимн США, а Лопес выступит с сольной программой.

В торжествах по случаю инаугурации Байдена также примут участие поэтесса Аманда Горман, священник-иезуит Лео О'Донован, пастор африканской методистской церкви Сильвестр Бимэн и президент Международной ассоциации пожарных International Association of Firefighters Local 3920 Андреа Холл.

По словам главы Инаугурационного комитета Тони Аллена, участники церемонии "отражают четкую картину большого разнообразия нашей великой нации и помогут отдать дань уважения почитаемым традициям президентской инаугурации".

После церемонии инаугурации запланировано телешоу в прямом эфире Празднующая Америка, ведущим которой будет актер Том Хэнкс. В числе прочих на нем выступят певица и актриса Деми Ловато, певец Джастин Тимберлейк и музыкант Джон Бон Джови.

У Трампа выступали менее известные певцы и группы — в том числе участница шоу талантов Джеки Иванко. На инаугурации же Обамы пели Бейонсе и Арета Франклин.

Трампа не будет

Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джозефа Байдена. Сам Байден заявил, что даже рад такому повороту событий, отметив, что вместо Трампа будет рад видеть на церемонии вице-президента Майка Пенса.

Зато на инаугурации будут присутствовать Барак Обама, 43-й президент Джордж Буш-младший и его предшественник на этом посту Билл Клинтон.

Украину на инаугурации будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

В посольстве заверяют, что согласно утвержденному протоколу, все страны будут представлены на уровне послов. Это объясняется тем, что в США – тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса.