В ВОЗ выступили против "паспорта вакцинации"
Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации с пандемией коронавируса высказался против требования обязательной вакцинации при международных поездках. Об этом сказано в рекомендациях, опубликованных в пятницу, 15 января.
"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]", - решил комитет по итогам заседания.
Также комитет обратил внимание на "ограниченное наличие вакцины" от коронавируса на настоящий момент в мире.
В то же время отсутствие необходимости доказывать проведение вакцинации не означает, что путешествующие не должны выполнять другие правила при международных поездках, направленные на снижение риска заражения.
Ранее в ВОЗ заявили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. Заболеваемость коронавирусом в мире "вновь достигла пика", говорят в организации и делают неутешительные прогнозы.
Также сообщалось, что в мире не сформируется коллективный COVID-иммунитет в 2021 году. Меры по предотвращению распространения коронавируса придется соблюдать как минимум до конца года, считают в организации.
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