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В ВОЗ выступили против "паспорта вакцинации"

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Пока непонятно, в какой степени вакцинация снижает передачу коронавируса, говорят в организации.
ВОЗ выступила против требования вакцинации от коронавируса при поездках
ВОЗ выступила против требования вакцинации от коронавируса при поездках

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации с пандемией коронавируса высказался против требования обязательной вакцинации при международных поездках. Об этом сказано в рекомендациях, опубликованных в пятницу, 15 января.

"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]", - решил комитет по итогам заседания.

Также комитет обратил внимание на "ограниченное наличие вакцины" от коронавируса на настоящий момент в мире.

В то же время отсутствие необходимости доказывать проведение вакцинации не означает, что путешествующие не должны выполнять другие правила при международных поездках, направленные на снижение риска заражения.

Ранее в ВОЗ заявили, что второй год пандемии будет тяжелее первого. Заболеваемость коронавирусом в мире "вновь достигла пика", говорят в организации и делают неутешительные прогнозы.

Также сообщалось, что в мире не сформируется коллективный COVID-иммунитет в 2021 году. Меры по предотвращению распространения коронавируса придется соблюдать как минимум до конца года, считают в организации.

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Теги: туризм, вакцина, ВОЗ, поездка, вакцинация, путешествие, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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