США массово вводят санкции перед уходом Трампа

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В Вашингтоне сообщили о введенных против нескольких организаций Ирана санкций. Компании попали в "черный список" США за участие в продажах оружия, сообщает ведомственное Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

"Распространение Ираном обычных вооружений представляет угрозу региональной и международной безопасности, как показывает продолжаемая Ираном военная поддержка и подтвержденное участие в поставках оружия, которое усугубляет конфликты в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене и других районах", - говорится в заявлении госдепартамента.

Так, односторонние санкции введены в отношении Организации морской промышленности (MIO), Организации аэрокосмической промышленности (AIO) и Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO).

Помимо этого, санкции вводятся и в отношении компаний из Китая и ОАЭ.

В санкционный список попали компании Jiangyin Mascot Special Steel Co., LTD (Китай) и Accenture Building Materials (ОАЭ), которых подозревают в причастности к поставкам иранской стали.

Также США ввели санкции против четырех граждан КНР из-за ситуации в Гонконге.

Министерство финансов США ввело односторонние рестрикционные меры в отношении четырех граждан Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

Добавим, что в "черный список" Вашингтона попал и министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас, а также вверенное ему ведомство по обвинениям в нарушении прав человека и причастности к коррупции.

"У кубинского режима длинный "послужной список" в области нарушений прав человека. Соединенные Штаты продолжат применять все имеющиеся инструменты, чтобы заниматься ужасающей ситуацией в сфере прав человека на Кубе", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее, 13 января, США ввели санкции в отношении физических лиц и организаций Ирана. В санкционные списки попали два человека и 16 организаций.

Также стало известно, что США готовят новые санкции против Северного потока-2. Администрация президента Дональда Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода в ближайшие дни.

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