В США значительно вырос спрос на огнестрельное оружие

За 2020 год продали на 60% больше огнестрельное оружия, чем годом ранее. Ситуацию объясняют ростом неопределенности в обществе.

В США продали 21 млн единиц огнестрельного оружия за 2020 год. Об этом сообщает Business Insider в пятницу, 15 января.

Рост продаж оружия составил больше 60% в сравнении с 2019 годом. Он был вызван пандемией COVID-19, протестами движения Black Lives Matter и президентскими выборами.

"Волны неопределенности и взволнованности стимулируют спрос на огнестрельное оружие", - говорит главный экономист Small Arms Analytics and Forecasting Юрген Брауэ.

В то же время согласно данным Национальной организации стрелкового спорта США (NSSF), примерно 8,5 млн американцев в 2020 году приобрели свое первое огнестрельное оружие. Это - примерно 40% от всех покупок оружия в США в прошлом году.

"У нас уже два месяца происходят волнения по всей стране. Люди спрашивают: буду ли я в безопасности? Придет ли полиция, если они мне понадобятся? Если они придут, будут ли они беспристрастны? Возникают вопросы личной безопасности", - добавил Брауэ.

Как отмечают эксперты, с начала пандемии в марте и до лета в оружейных магазинах США наблюдался существенный дефицит. Продажи оружия в 2021 году останутся высокими, хотя не такими, как в 2020 году, прогнозируют эксперты.

"Если вы зайдете в любой магазин огнестрельного оружия, то увидите, что полки по-прежнему пусты. Это говорит о том, что спрос на огнестрельное оружие все еще не удовлетворен", - сказал Марк Олива из NSSF.

Напомним, что на инаугурации Байдена обеспечивать безопасность будут 20 тысяч военных. В Пентагоне все еще работают над планами по дополнительной охране Вашингтона 20 января, пишут американские СМИ.

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