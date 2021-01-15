Иран провел испытания баллистических ракет

Ракеты оснащены съемными управляемыми боеголовками, способными проникнуть через противоракетную оборону, заявили в Иране.

Иран провел масштабные учения, испытав новые баллистические ракеты и дроны. Видео испытаний опубликовал командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в Twitter в пятницу, 15 января.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, военные осуществили пуски ракет классов Зульфикар, Зильзаль и Дизфуль.

Ракеты были оснащены съемными управляемыми боеголовками, способными проникнуть через противоракетную оборону врага, говорят иранские власти.

pic.twitter.com/r8TNTI58J0 — (@salamy_ir) January 15, 2021

Напомним, что ранее в Оманском заливе прошли ракетные учения Ирана. В двухдневных учениях приняли участие военно-морские силы Ирана. Учения были проведены на фоне обострения отношений с США.

Также сообщалось, что США расширили санкции против Ирана. Санкции введены против скрывающихся в Иране членов Аль-Каиды и 16 предприятий, которые контролируются Верховным лидером Ирана.

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