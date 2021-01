В ООН выступили против "вакционализма"

Страны должны делиться вакцинами, ан е закупать их сверх своих потребностей, подчеркнули в организации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Об этом он сказал в видеообращении в Twitter в пятницу, 15 января.

"Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей", - сказал Гуттериш.

Хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавирусм, "вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление", подытожил генсек ООН.

Напомним, что украинцам будут выдавать международный сертификат о вакцинации. Планируется, что такой документ будет выдавать каждый семейный врач, однако, механизм еще прорабатывается.

При этом в ВОЗ выступили против "паспорта вакцинации". Пока непонятно, в какой степени вакцинация снижает передачу коронавируса, говорят в организации.

