В ЕК предложили уравнять сертификат вакцинации с тестом на COVID-19

Нужно найти баланс, чтобы обеспечить равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, говорят в Еврокомиссии.

Введение сертификатов вакцинации от коронавируса в ЕС является медицинской необходимостью. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 15 января.

При этом сертификат могут уравнять с отрицательным COVID-тестом, что позволит обеспечить равные возможности.

"Это медицинская необходимость. Однако важно найти правильный баланс, чтобы обеспечить равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться на медицинском уровне", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, что украинцам будут выдавать международный сертификат о вакцинации. Планируется, что такой документ будет выдавать каждый семейный врач, однако, механизм еще прорабатывается.

При этом в ВОЗ выступили против "паспорта вакцинации". Пока непонятно, в какой степени вакцинация снижает передачу коронавируса, говорят в организации.

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