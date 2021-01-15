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В Испании снова рекордный прирост COVID-19

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За сутки коронавирус выявили более чем у 40 тысяч испанцев, при этом 235 больных скончались.
В Испании самый большой прирост случаев заражения COVID за сутки
В Испании самый большой прирост случаев заражения COVID за сутки

В Испании за сутки выявили 40 197 случаев коронавируса - это новый рекорд для страны с начала пандемии. Об этом сообщает RTVE в пятницу, 15 января.

Всего за период пандемии в Испании зафиксировали 2 211 967 случаев заражения. Также в стране умерли 53 314 человек, 235 из которых за последние сутки.

Напомним, что предыдущий антирекорд в Испании был установлен 12 января - тогда в стране зафиксировали 38 869 новых случаев коронавируса.

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Теги: Испания, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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