В мире число желающих вакцинироваться от COVID-19 увеличивается - опрос

Больше всего жители планеты доверяют препаратам от коронавируса немецкого и американского производства, меньше - китайского и российского.

О готовности сделать прививку от коронавируса заявили большинство респондентов на территории Европы

За последние недели, в течение которых вакцины начали использовать в странах Европы, Северной Америки и Азии, желание привиться от коронавируса среди населения планеты выросло, особенно препаратами, сделанными в Германии или США. Об этом свидетельствуют данные международного опроса компании YouGov, обнародованные в пятницу, 15 января, Reuters.

Отмечается, что в рамках исследования были опрошены почти 19 тысяч человек.

Так, о готовности сделать прививку от коронавируса заявили 73% британцев, 70% датчан и менее 50% американцев. При этом 37% жителей Польши и 48% населения Франции намерены отказаться от вакцинирования.

Кроме того, опрос показал отношение респондентов к обязательной COVID-вакцинации. Такую идею больше всех поддержали в Индии - 77%, Индонезии - 71% и Мексике - 65%.

Еще 40% британцев поддержали такие вероятные действия властей, а 42% - выступили против. Американцы в большинстве выступили против (46% по сравнению с 29% согласившихся).

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. "Вакционализм", по его словам, задержит глобальное восстановление от пандемии.

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