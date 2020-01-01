В Германии вынесли приговор врачу, дававшему допинг участникам Олимпиад
В Германии в пятницу, 15 января, завершился первый крупный уголовный процесс по делу о допинге со времени вступления в силу в 2015 году антидопингового законодательства.
Врач из Эрфурта Марк Ш. признан виновным в даче допинга спортсменам на протяжении многих лет и приговорен судом в Мюнхене к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы. Ему также назначен штраф в размере 158 тысяч евро и запрет заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет.
27 февраля 2019 года правоохранительные органы в рамках операции Aderlass (Кровопускание) провели обыски на чемпионатах по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде и в Германии. С тех пор Марк Ш. находился в следственном изоляторе. Время, проведенное им в СИЗО, будет зачтено. Ведущие спортивные функционеры назвали приговор Марку Ш. важным сигналом для всего мирового спорта.
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Источник: Русская служба DW
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