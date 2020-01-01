Пандемия коронавируса: Ливан ввел круглосуточный комендантский час

Ливанцам необходимо запрашивать специальное разрешение, чтобы выйти из дому на час, и то только в чрезвычайных ситуациях.

Власти Ливана на 11 дней запретили гражданам покидать свои дома, кроме исключительных случаев, с целью спасти уже перегруженную систему здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в материале газеты The Independent, опубликованном в пятницу, 15 января.

Отмечается, что ливанцам необходимо запрашивать специальное разрешение, чтобы выйти из дому на час, и то только в чрезвычайных ситуациях. К таким правительство отнесло посещение пекарни, фармацевта, больницы или аэропорта.

При этом все супермаркеты, магазины и рестораны закрыты, за исключением доставки.

Отмечается, что ливанское правительство пошло на такой шаг, поскольку в стране с населением около шести миллионов человек суточный прирост COVID-инфицированных составляет около 5,5 тысячи.

В реанимациях республики почти не осталось свободных коек для зараженных граждан. Также заканчиваются кислородные баллоны и аппараты ИВЛ. По словам медиков, пациентов с коронавирусом бросают у дверей больниц или лечат в их автомобилях.

По последним данным, в Ливане зафиксировано свыше 243 тысяч случаев инфицирования COVID-19, из них почти 148 тысяч закончились выздоровлением и 1825 - смертью. Количество активных случаев составляет 87,5 тысячи.

Как сообщалось, коллапс в системе здравоохранения Ливана начался еще в ноябре. Тогда исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан призывал правительство усилить меры по борьбе с COVID-19.

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