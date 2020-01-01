Пассажиры покинули поезд самостоятельно еще до приезда спасателей. Обошлось без пострадавших.

Возле железнодорожной станции Хршибска в чешском районе Дечин вечером в пятницу, 15 января, произошел пожар в пассажирском поезде, обошлось без жертв. Об этом сообщается на странице пожарной команды Варнсдорф в Facebook.

Отмечается, что бороться с огнем направили пять бригад пожарников. Когда первая из них прибыла на место происшествия, пламя уже полностью охватило два первых вагона.

При этом пассажиры покинули поезд еще до приезда спасателей. Обошлось без пострадавших.

Поскольку доступ к составу был хорошим, без препятствий удалось протянуть к нему пожарные рукава. Пожар был локализован в 18:20, а в 19:15 работы полностью завершили. Для тушения поезда потребовалось 20 тысяч литров воды.

Как сообщается, предварительный ущерб составляет около 15 миллионов крон (3,25 миллиона гривен).

Cмотрите фотогалерею: В Чехии на ходу загорелся пассажирский поезд

Напомним, в июле в Карловарском крае в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. В результате происшествия три человека погибли, еще 20 - получили ранения.

Ранее в Ровенской области во время движения загорелся электропоезд. Возгорание произошло в районе мотокомпрессора редуктора в середине кузова локомотива. Никто не пострадал.

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