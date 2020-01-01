Помпео указал, откуда взялся COVID-19

Еще в 2016 году китайские ученые изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19, сообщил глава Госдепа.

В США есть основания полагать, что несколько китайских ученых в Уханьском институте вирусологии заболели коронавирусом еще летом 2019 года - до первого зарегистрированного случая. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, обнародованном в пятницу, 15 января, на сайте Госдепа.

По словам главы Госдепартамента, американское правительство делится новыми данными о деятельности в государственных лабораториях Китая, чтобы помочь в работе миссии Всемирной организации здравоохранения в Ухане.

Как сообщил Помпео, еще в 2016 году китайские исследователи изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19. Однако в институте умолчали об "экспериментах по повышению заразности или летальности" вируса.

Также госсекретарь утверждает, что Уханьский институт вирусологии связан с военными программами Пекина.

"Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая", - указано в заявлении.

Наконец, Помпео призвал власти Китая обеспечить экспертам ВОЗ доступ ко всем объектам, данным лабораторий, сотрудникам, очевидцам и авторам жалоб.

"Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки. Вместо этого Китай отказался от предложений помощи и наказал храбрых китайских врачей, ученых и журналистов, которые пытались предупредить мир об опасностях вируса", - отметил глава Госдепа.

Напомним, сейчас в Ухане пребывает группа из 11 экспертов ВОЗ, которая занимается исследованием происхождения коронавируса. Как сообщили в организации, есть вероятность, что установить нулевой случай заражения COVID-19 не удастся.

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