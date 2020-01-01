Facebook и Instagram разблокировали профили Трампа

После беспорядков в здании американского Конгресса главу государства заблокировали 12 социальных сетей и платформ.

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановлены по состоянию на ночь из пятницы на субботу, 16 января.

Так, на обеих платформах последние посты главы государства датированы 6 января - день штурма Капитолия в Вашингтоне.

Напомним, после беспорядков в здании американского Конгресса Трампа заблокировали 12 социальных сетей и платформ - Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.

При этом администрация соцсети Twitter удалила аккаунт действующего президента США навсегда.

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