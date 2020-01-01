Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Facebook и Instagram разблокировали профили Трампа

Комментариев: 0
После беспорядков в здании американского Конгресса главу государства заблокировали 12 социальных сетей и платформ.
Трампа разблокировали две соцсети
Трампа разблокировали две соцсети

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram восстановлены по состоянию на ночь из пятницы на субботу, 16 января. 

Так, на обеих платформах последние посты главы государства датированы 6 января - день штурма Капитолия в Вашингтоне.

Напомним, после беспорядков в здании американского Конгресса Трампа заблокировали 12 социальных сетей и платформ - Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.

При этом администрация соцсети Twitter удалила аккаунт действующего президента США навсегда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: социальные сети, Facebook, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп, блокировка, Instagram
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь