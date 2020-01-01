В Иране произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в провинции Хормозган с населением более 1,4 миллиона человек.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил Иранский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в провинции Хормозган с населением более 1,4 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 19 километров.

При этом Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) указывают, что очаг землетрясения находился на глубине 8-10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, накануне произошло землетрясение магнитудой 6,2 в Индонезии. Подземные толчки ощущались сильно в течение семи секунд, но не спровоцировали цунами.

Как сообщалось, жертвами стихии, по последним данным, стали 34 человека, еще около десяти человек находятся под завалами.

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