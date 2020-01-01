Полиция Гонконга задержала украинца - СМИ

Все подозреваемые в оказании помощи беглецам (среди них и украинец) должны быть вскоре освобождены под залог.

В Гонконге задержан 29-летний гражданин Украины по подозрению в оказании помощи 12 активистам при их бегстве из Китая на Тайвань в августе прошлого года. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила газета South China Morning Post.

"Восемь мужчин и три женщины в возрасте от 18 до 72 лет <...> были задержаны по подозрению в оказании помощи правонарушителям, что является нарушением Уголовно-процессуального распоряжения, предусматривающего максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы", - указано в материале.

Отмечается, что украинец работал в одном из ресторанов города. На момент выхода статьи четверых задержанных отпустили.

По данным газеты, все подозреваемые, которые все еще находятся под стражей (среди них и украинец), должны быть вскоре освобождены под залог.

Как сообщается, 12 протестующих на антиправительственных акциях в Гонконге в 2019 году были арестованы при попытке бегства на Тайвань. В конце декабря десяти из них на материковой части Китая присудили тюремный срок от семи месяцев до трех лет. Их обвинили в незаконном пересечении границы и в организации преступления.

Еще двух задержанных в море вернули в суд Гонконга, поскольку они были несовершеннолетними.

Напомним, 30 июня Пекин принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, после чего документ сразу вступил в силу - без предварительной публикации.

Гонконгские активисты выступили против законодательного акта. Полиция разогнала их водометами.

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