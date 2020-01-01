ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что вакцина в более бедных странах станет доступна в феврале.

ВОЗ намерена сделать вакцину доступной для стран с низким уровнем дохода

Кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 стартовали в 46 странах мира. Такие данные озвучила на брифинге в пятницу, 15 января, помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

"Вакцинация началась в 46 странах, при этом 38 из них - это страны с высоким уровнем дохода", - уточнила она.

Как сообщила Симао, ВОЗ намерена с помощью механизма COVAX скорректировать ситуацию - чтобы вакцинация началась и в странах с низким уровнем дохода.

По ее словам, это произойдет не в январе, а, вероятно, в феврале.

Напомним, согласно результатам международного опроса, все больше людей на планете намерены получить прививку от коронавируса. При этом предпочтение отдают препарату американского или немецкого производства.

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