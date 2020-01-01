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Турция и Греция проведут переговоры в Брюсселе

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Страны обсудят ситуацию в Восточном Средиземноморье - их военные делегации встретятся в штаб-квартире НАТО.
Турция и Греция вновь встретятся на переговорах в Брюсселе
Турция и Греция вновь встретятся на переговорах в Брюсселе

Делегации Турции и Греции встретятся в Брюсселе уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN T"urk в субботу, 16 января.

"Ожидается, что на следующей неделе военные делегации Греции и Турции восстановят технические переговоры в штаб-квартире НАТО", - сказано в сообщении.

Стороны обсудят процесс "размежевания и предотвращения инцидентов" между ВС Турции и Греции в Восточном Средиземноморье.

Ранее Турция возобновила сейсморазведку в спорных водах Средиземноморья, но ее судно должно было работать до 14 ноября.

Перед этим фрегат Греции выдворил турецкое судно из спорных вод в Средиземноморье. Турецкий корабль проводил сейсморазведочные работы в регионе, который Греция считает своим континентальным шельфом.

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Теги: Турция, Греция, переговоры, Брюссель, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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