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В Индии началась вакцинация от коронавируса

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Первыми прививку получат медики, полицейские, сотрудники экстренных служб. Всего планируют вакцинировать около 270 млн человек.
В Индии коронавирусом заболело 10,5 млн чел.
В Индии коронавирусом заболело 10,5 млн чел.

В Индии в субботу, 16 января, началась масштабная вакцинация от коронавируса. "Благословил" программу в ходе видеоконференции премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает BBC.

Премьер отметил, что после вакцинации все также требуется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Он отметил, сославшись на экспертов, что между введениями двух доз вакцины может пройти около 30 дней.

На сегодня регулятор Индии одобрил применение двух COVID-препаратов - AstraZeneca Оксфордского университета и отечественной Covaxin. Однако, по словам первого замминистра здравоохранения Раджеша Бхушана, власти могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, включая российский препарат Спутник V.

В стране уже  открыты около трех тысяч прививочных центров, но их количество будет увеличиваться - к марту до 12 тысяч.

На первом этапе вакцинации прививка будет сделана около 30 миллионам медицинских работников, а также полицейским и сотрудникам экстренных служб. Потом привьют людей старше 50 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Всего планируется привить около 270 миллионов человек.

Согласно последним данным минздрава, в Индии зарегистрировано 10,5 миллионов COVID-случаев.

В начале года стало известно о том, что Индия одобрила использование вакцины AstraZeneca Оксфордского университета.

Добавим, что в мире увеличивается число желающих вакцинироваться от COVID-19. Больше всего жители планеты доверяют препаратам от коронавируса немецкого и американского производства, меньше - китайского и российского.

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Теги: Вирус, вакцина, Индия, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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