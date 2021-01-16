В Бразилии выявили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19

У женщины, переболевшей коронавирусом в марте 2020 года, ПЦР-тест снова дал положительный результат.

В Бразилии Минздрав подтвердил первый в стране случай повторного заражения новой мутацией коронавируса. Об этом сообщает Xinhua в субботу, 16 января.

Самый большой медицинский исследовательский центр в Латинской Америке The Brazilian Oswaldo Cruz Foundation 12 января выявил новый штамм COVID-19 у 29-летней женщины в северном штате Амазонас. У нее наблюдались легкие симптомы заболевания.

При этом у пациентки впервые диагностировали коронавирус в марте 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал опять положительный результат.

"Второй проведенный анализ показал набор мутаций, совместим с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно был обнаружен Министерством здравоохранения Японии, но происходит из Амазонас", - добавили в министерстве.

Также в Бразилии зафиксировали еще один случай повторного заражения новым штаммом коронавируса, который происходит из ЮАР. Его зафиксировали в северо-восточном штате Баия.

Теперь за обоими случаями наблюдают представители Минздрава Бразилии, ВОЗ и Панамериканской организации здравоохранения.

Напомним, что в Бразилии медики выбирают, кого из COVID-больных спасать. На всех не хватает кислорода, некоторым привозят кислородные баллоны их родственники. Часть пациентов с другими болезнями выписали, чтобы освободить места.

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах

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