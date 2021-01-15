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В Twitter появился официальный аккаунт Джо Байдена

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Новая учетная запись Джо Байдена за пару часов после появления набрала свыше полумиллиона читателей.
Twitter не стал передавать Байдену президентский аккаунт Трампа
Twitter не стал передавать Байдену президентский аккаунт Трампа

Команда избранного президента США Джо Байдена создала его официальный аккаунт в Twitter - @PresElectBiden. Новый аккаунт за первые несколько часов работы набрал более 835 тысяч подписчиков. Эта учетная запись после инаугурации Байдена 20 января превратится в официальный аккаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Отмечается, что Twitter не стал передавать Байдену президентский аккаунт Трампа. Ранее экс-президент Барак Обама передал свои аккаунты Дональду Трампу вместе с 13 миллионами читателей.

Обама был первым главой Белого дома, у которого появилась официальная учетная запись в Twitter. В конце второго президентского срока страница Обамы была переименована в @POTUS44 и заморожена. Судя по всему, такая же участь ожидает и аккаунт Траумпа – его переименуют в @POTUS45 и также заморозят.

До этого сообщалось, что Facebook блокирует создание мероприятий до инаугурации Байдена. В компании опасаются новых беспорядков сторонников Трампа в Вашингтоне и хотят обеспечить безопасность.

Добавим, что ко дню инаугурации Байдена из Вашингтона сделали "крепость". Центр перекрыт, общественный транспорт остановлен, в городе много правоохранителей и военных.

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Теги: США, президент, социальная сеть, Байден, twitter, соцсети, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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