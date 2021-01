В Twitter появился официальный аккаунт Джо Байдена

Команда избранного президента США Джо Байдена создала его официальный аккаунт в Twitter - @PresElectBiden. Новый аккаунт за первые несколько часов работы набрал более 835 тысяч подписчиков. Эта учетная запись после инаугурации Байдена 20 января превратится в официальный аккаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Отмечается, что Twitter не стал передавать Байдену президентский аккаунт Трампа. Ранее экс-президент Барак Обама передал свои аккаунты Дональду Трампу вместе с 13 миллионами читателей.

Обама был первым главой Белого дома, у которого появилась официальная учетная запись в Twitter. В конце второго президентского срока страница Обамы была переименована в @POTUS44 и заморожена. Судя по всему, такая же участь ожидает и аккаунт Траумпа – его переименуют в @POTUS45 и также заморозят.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.