В Twitter появился официальный аккаунт Джо Байдена

Новая учетная запись Джо Байдена за пару часов после появления набрала свыше полумиллиона читателей.

Команда избранного президента США Джо Байдена создала его официальный аккаунт в Twitter - @PresElectBiden. Новый аккаунт за первые несколько часов работы набрал более 835 тысяч подписчиков. Эта учетная запись после инаугурации Байдена 20 января превратится в официальный аккаунт президента США @POTUS (President of the United States).

Отмечается, что Twitter не стал передавать Байдену президентский аккаунт Трампа. Ранее экс-президент Барак Обама передал свои аккаунты Дональду Трампу вместе с 13 миллионами читателей.

Обама был первым главой Белого дома, у которого появилась официальная учетная запись в Twitter. В конце второго президентского срока страница Обамы была переименована в @POTUS44 и заморожена. Судя по всему, такая же участь ожидает и аккаунт Траумпа – его переименуют в @POTUS45 и также заморозят.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46. — President-elect Biden (@PresElectBiden) January 15, 2021

До этого сообщалось, что Facebook блокирует создание мероприятий до инаугурации Байдена. В компании опасаются новых беспорядков сторонников Трампа в Вашингтоне и хотят обеспечить безопасность.

Добавим, что ко дню инаугурации Байдена из Вашингтона сделали "крепость". Центр перекрыт, общественный транспорт остановлен, в городе много правоохранителей и военных.

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