В Мексике рекордное число новых COVID-случаев за сутки

Всего за пандемию в стране от коронавируса скончалось более 139 тысяч человек. За последние сутки - 1 106 COVID-смертей.

От коронавируса выздоровело свыше 1,2 млн человек

В Мексике за последние сутки зафиксировано 21 366 случаев заражения коронавирусом. Этот показатель почти в два раза превысил темпы роста инфицирования в стране неделю назад, сообщил в своем Twitter замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

Также за прошедшие 24 часа зафиксировали 1 106 фактов смерти от осложнений при COVID-19.

Всего из-за инфекции в Мексике умерли 139 022 человека. Выздоровело 1 199 810 человек.

Al 15 de enero de 2021 hay 1,199,810 personas recuperadas de #COVID19. Hay 1,609,735 casos confirmados y 2,023,489 negativos. Se han registrado 139,022 defunciones confirmadas. 1/2 pic.twitter.com/auAnA2GmLy — Hugo L'opez-Gatell Ram'irez (@HLGatell) January 16, 2021

Напомним, что в Мексике госпитализировали врача после COVID-вакцины. У медика появились судороги, слабость в мышцах и конвульсии. Она испытывала проблемы с дыханием.

Ранее сообщалось, что в Бразилии выявили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19.

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