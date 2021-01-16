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В Мексике рекордное число новых COVID-случаев за сутки

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Всего за пандемию в стране от коронавируса скончалось более 139 тысяч человек. За последние сутки - 1 106 COVID-смертей.
От коронавируса выздоровело свыше 1,2 млн человек
От коронавируса выздоровело свыше 1,2 млн человек

В Мексике за последние сутки зафиксировано 21 366 случаев заражения коронавирусом. Этот показатель почти в два раза превысил темпы роста инфицирования в стране неделю назад, сообщил в своем Twitter замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

Также за прошедшие 24 часа зафиксировали 1 106 фактов смерти от осложнений при COVID-19.

Всего из-за инфекции в Мексике умерли 139 022 человека. Выздоровело 1 199 810 человек.

Напомним, что в Мексике госпитализировали врача после COVID-вакцины. У медика появились судороги, слабость в мышцах и конвульсии. Она испытывала проблемы с дыханием.

Ранее сообщалось, что в Бразилии выявили повторные случаи заражения новыми штаммами COVID-19.

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Теги: Вирус, заболевание, инфекция, Мексика, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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