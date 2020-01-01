Китай за пять дней построил COVID-госпиталь на 1,5 тысячи палат – СМИ

Каждая палата оборудована хорошей системой вентиляции, имеет доступ в интернет и отдельный санузел. Планируется строительство еще шести подобных госпиталей.

Власти Китая вновь начали строительство временных больниц для инфицированных коронавирусом. В городе Наньгун в провинции Хэбэй за пять дней построили специальный госпиталь с полутора тысячами палат, пишет ТАСС.

В медучреждение уже доставляют инфицированных из ближайших районов.

Сообщается, что в планах китайских властей построить еще шесть аналогичных объектов с 6,5 тысячами специализированных помещений.

Стандартная палата имеет площадь 18 кв. метров. Комнаты оборудованы вентиляцией, отдельным санузлом, имеется доступ в интернет.

Китай приступил к строительству мобильных госпиталей после вспышки COVID-19 в провинции Хэбэй. На сегодня в местных больницах находится 850 инфицированных.

Накануне мы писали, что впервые с мая в Китае умер COVID-пациент. С начала пандемии в КНР зафиксировано 87 844 случая заражения коронавирусом, из них 4635 закончились смертью пациентов.

Добавим, что эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань. Специалистам предстоит выяснить происхождение коронавируса.

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