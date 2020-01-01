Азербайджан продлил карантин и начинает вакцинацию

Вакцинация будет происходить препаратом китайской компании. Сначала привьют медиков, потом людей старше 65 лет.

Вакцину доставят из Турции, где она проходила проверку

В Азербайджане с 18 января начинается всеобщая вакцинация населения китайской вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Власти заказали четыре миллиона доз, пишет ТАСС.

"Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса", - заявил помощник президента страны Шахмар Мовсумов. Он добавил, что первая партия препарата уже прибыла в страну.

Как уточнил представитель Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев, заказанные у Китая дозы сначала были доставлены в Турцию, где в лабораториях проходили проверку на соответствие стандартам. Потом их начнут расфасовывать и отправлять в Азербайджан.

Сначала будут прививать медицинских работников. С 1 февраля начнется второй этап вакцинации, который коснется граждан старше 65 лет.

Также стало известно, что власти Азербайджана продлили карантин до 1 апреля. Карантин при этом немного ослабили. Например, в некоторых регионах ликвидируется система SMS-разрешений и разрешений, полученных через портал icaze.gov.az, на покидание жилья и места пребывания.

Также с 25 января разрешили работу торговых объектов (кроме кафе, ресторанов и чайных домов), парикмахерских, салонов красоты, музеев. Возобновляется междугороднее и межрайонное сообщение.

По последним данным, с начала пандемии в Азербайджане коронавирусом число заразились 226 549 человек, выздоровели 213 773 человека, умерли 2 983.

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах

Напомним, что в субботу, 16 января, началась вакцинация в Индии. Всего планируют вакцинировать около 270 млн человек.

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