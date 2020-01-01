Землетрясение в Индонезии. Фоторепортаж

Мощное землетрясение на индонезийском острове Сулавеси привело к разрушениям и унесло жизни десятков людей.

В Индонезии на острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, в результате стихийного бедствия погибли минимум 42 человека, около 600 ранены. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове Сулавеси в шести километрах от города Мажен в провинции Западный Сулавеси.

Подземные толчки повредили более 300 домов и две гостиницы, разрушили местную больницу, правительственное здание и несколько мостов. Свои дома покинули около 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось о 34 жертвах землетрясения в Индонезии и около десятка человек, находящихся под завалами.

Также сообщалось, что на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Хормозган с населением более 1,4 миллиона человек.

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