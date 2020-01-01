Партию Меркель возглавил Армин Лашет

Нынешний премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, в частности, поддерживает завершение строительства СП-2 даже после отравления Навального.

Партия Христианско-демократический союз выбрала нового лидера - Армина Лашета, который сейчас является премьером земли Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает Spiegel в субботу, 16 января.

Кроме Лашета, на роль главы партии Ангелы Меркель претендовали Фридрих Мерц (Friedrich Merz) - корпоративный юрист, и Норберт Реттген (Norbert Roettgen) - эксперт по международной политике. Конгресс политсилы и голосование прошли онлайн.

В первом раунде голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, затем из голосования выбыл Реттген, а в конце победил Лашет.

Генсек "христианских демократов" заявил, что Лашет получил 521 голос против 466 за Мерца. Еще четверо участников голосования воздержались. Всего участники конгресса отдали 991 голос.

Отметим, что Армин Лашет выступает за завершение строительства Северного потока-2, в том числе после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что 7 декабря 2019 года Крамп-Карренбауэр избрали новым председателем Христианско-демократического союза.

При этом уже в феврале 2020 года в Германии освободилось место преемника Меркель. Крамп-Карренбауер отказалась быть следующим канцлером Германии. Кроме того, она ушла с поста главы правящей партии.

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