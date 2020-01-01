В центре Вашингтона оградили периметр безопасности к инаугурации Байдена

В городе закрыли главные достопримечательности, а уже 19 января вокруг центра города создадут контрольно-пропускные пункты.

В Вашингтоне перед церемонией инаугурации избранного президента США Джо Байдена создадут периметр безопасности. Об этом сообщает Reuters в субботу, 16 января.

В частности, накануне церемонии в городе заработают контрольно-пропускные пункты. Спецслужбы опасаются еще одного штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

Служба национальных парков сообщила, что закрывает для посетителей Национальную аллею и культовые достопримечательности США в Вашингтоне как минимум до 21 января. Центр включает в себя такие достопримечательности, как Мемориал Линкольна и памятник Вашингтону. Территория вокруг Белого дома также была закрыта, как и ключевой мост через реку Потомак, который соединяет Вирджинию с Вашингтоном, а также парки Восточного и Западного Потомака, включая Хейнс-Пойнт, которые находятся недалеко от центра.

"Мы не можем допустить повторения хаоса и незаконных действий, свидетелями которых стали Соединенные Штаты и весь мир на прошлой неделе", - подчеркнул глава вашингтонского полевого офиса Секретной службы Мэтью Миллер.

Напомним, что Facebook блокирует создание мероприятий до инаугурации Байдена. В компании опасаются новых беспорядков сторонников Трампа в Вашингтоне и хотят обеспечить безопасность.

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