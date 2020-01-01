COVID-19: Чехия на первом месте в ЕС по числу заболевших

В пересчете на население Чехия лидирует в Европейском Союзе по количеству инфицированных коронавирусом - на каждые 100 тыс. жителей 1 513 COVID-случаев за последние 14 дней.

Чехия вышла на первое место среди стран Евросоюза по числу заболевших коронавирусом в пересчете на население. Так, в стране с населением 10,71 миллион на каждые 100 тысяч жителей приходится почти 1 513 новых случаев COVID-заражений за последние две недели, пишет ТАСС.

На втором месте оказалась Ирландия - 1 253 заразившихся на 100 тысяч граждан, на третьем - Словения с 1 171 инфицированным.

Чехия также входит в четверку стран Евросоюза, где фиксируется самая высокая смертность из-за COVID-19. Так, в стране за последние две недели скончалось 199 человек в пересчете на каждые 100 тысяч жителей.

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заболело 883 906 человек, умерли 14 215 граждан.

Напомним, что в середине декабря 2020 года в Чехии стартовало массовое тестирование на коронавирус.

Также сообщалось, что премьер Чехии Андрей Бабиш первым в стране сделал прививку от COVID-19.



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