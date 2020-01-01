В Сербию доставили один миллион доз китайской вакцины от коронавируса

Прибывшую партию из Китая сначала проверит сербский фармрегулятор. Решение должно быть вынесено в самое ближайшие время.

В Сербию прибыла партия в количестве один миллион доз китайской вакцины Sinopharm. Самолет с препаратом прибыл в субботу, 16 января. Президент страны Александр Вучич заявил, что вакцины были приобретены со скидкой, пишет ТАСС.

"Мы просили Си Цзиньпина (председателя КНР, - ред.), и китайцы предоставили нам самую крупную до сих пор партию вакцины. Это невероятная вещь, которая очень много значит для нашей страны", - заявил Вучич.

Препарат сначала должно проверить и одобрить Агентство по медикаментам Сербии. Только потом планируется вакцинация. По словам Вучиа, регулятор вынесет свой вердикт "в ближайшие дни".

Напомним, в конце 2020 года стало известно, что Сербия одобрила использование российской COVID-вакцины Спутник V.

Добавим, что в Сербии первой вакцинировалась премьер-министр Ана Брнабич. Она привилась препаратом Pfizer.

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