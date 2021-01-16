Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд

Член французской ветви финансовой династии Ротшильдов скончался на 58 году жизни в своем поместье в Швейцарии от сердечного приступа.

Бенджамин де Ротшильд со своей матерью Надин де Ротшильд, 1991 год leparisien.fr

Французский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд скончался в результате сердечного приступа в своем поместье в швейцарском Преньи, в пятницу, 15 января. Ему было 57 лет, пишет Le Parisien.

О смерти бизнесмена сообщила его семья.

Де Ротшильд родился в 1963 году во Франции. Он – член французской ветви финансовой династии Ротшильдов.

С 1997 года он являлся главой совета директоров Edmond de Rothschild Holding, которая управляет группой Edmond de Rothschild, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами. Стоимость активов группы составляет около 160 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, в Португалии умер футболист, у которого случился приступ во время игры.

Добавим, что умерла актриса, сыгравшая офицера Хукс в Полицейской академии. Мэрион Рэмси недавно заболела. Точная причина ее смерти пока устанавливается.



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