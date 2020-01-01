Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Грузии правящая партия избрала нового лидера

Комментариев: 0
Партию Грузинская мечта возглавил Ираклий Кобахидзе, который ранее был спикером парламента.
Правящая партия Грузии избрала нового лидера
Правящая партия Грузии избрала нового лидера
Depositphotos

В Грузии правящая партия Грузинская мечта - Демократическая Грузия избрала нового лидера - им стал экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает Эхо Кавказа в субботу, 16 января.

Его кандидатуру на пост главы партии выдвинул политсовет Грузинской мечты. Затем его единогласно поддержали около 400 присутствующих участников съезда.

После избрания Кобахидзе поблагодарил предыдущего лидера политсилы Иванишвили.

Отметим, что Ираклию Кобахидзе 42 года. С 2001 года он был исполнительным секретарем Мечты, а в 2016-2019 годах - спикером парламента. Уже в 2020 году Кобахидзе возглавлял избирательный штаб Грузинской мечты.

Напомним, что ранее бывший премьер Грузии передал $1,5 млрд на благотворительность. Тогда глава правящей партии заявил о полном уходе из политики и передаче большей части своего состояния благотворительному фонду.

Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, Партия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь