В Грузии правящая партия избрала нового лидера

Партию Грузинская мечта возглавил Ираклий Кобахидзе, который ранее был спикером парламента.

В Грузии правящая партия Грузинская мечта - Демократическая Грузия избрала нового лидера - им стал экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает Эхо Кавказа в субботу, 16 января.

Его кандидатуру на пост главы партии выдвинул политсовет Грузинской мечты. Затем его единогласно поддержали около 400 присутствующих участников съезда.

После избрания Кобахидзе поблагодарил предыдущего лидера политсилы Иванишвили.

Отметим, что Ираклию Кобахидзе 42 года. С 2001 года он был исполнительным секретарем Мечты, а в 2016-2019 годах - спикером парламента. Уже в 2020 году Кобахидзе возглавлял избирательный штаб Грузинской мечты.

Напомним, что ранее бывший премьер Грузии передал $1,5 млрд на благотворительность. Тогда глава правящей партии заявил о полном уходе из политики и передаче большей части своего состояния благотворительному фонду.

Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet