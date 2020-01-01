В Беларуси начали вакцинировать медиков российской вакциной

Власти заключили контракт на поставку 170 тыс. доз препарата. Вакцинируют медиков из столицы, Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского регионов.

В Беларуси в субботу, 16 января, начинается вакцинация от коронавируса медицинских работников. Прививать медперсонал будут российской вакциной Спутник V, сообщает минздрав страны в своем Telegram-канале.

"Уже сегодня учреждения здравоохранения получают партии вакцин Спутник V для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего, планируется привить 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 Брестского региона, 3 тыс. 260 – Витебского, 4 тыс. 365 Гомельского, 1 тыс. 735 Гродненского, 1 тыс. 610 Могилевского, 2 тыс. 485 Минской области. Около 800 - доз для медработников республиканских учреждений", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году власти заключили контракт на поставку 170 тысяч доз вакцины Спутник V и уже начали их получать в конце года.

"Данная партия российской вакцины Спутник V прошла контроль качества. Исследования проводила испытательная лаборатория, зарегистрированная в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. В первом квартале 2021 года потребность в вакцине Спутник V планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей", - подчеркнули в белорусском минздраве.

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