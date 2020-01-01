Байден возвращает Нуланд и политиков времен Обамы

Известная своей поддержкой Украины Виктория Нуланд выдвинута на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Избранный президент США Джожеф Байден выдвинул ряд бывших дипломатов, работавших при президенте Бараке Обаме на посты в Госдепартаменте США. Одна из них – известная своей поддержкой Украины Виктория Нуланд, которую выдвигают на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Об этом сообщается в заявлении на сайте переходной команды Байдена, которое было опубликовано в субботу, 16 января.

В заявлении отмечается, что посол Нуланд в течение 32 лет проработала у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий.

"Посол Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов, будучи помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, послом в НАТО, а также специальным посланником и главным переговорщиком по Договору об обычных вооруженных силах в Европе", - говорится в сообщении.

Виктория Нуланд - американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии. Во время Революции достоинства часто приезжала в Киев. В декабре 2013 года посетила Майдан Независимости.

Ожидается, что Нуланд сменит нынешнего заместителя по политическим вопросам госсекретаря Энтони Блинкена.

Помимо нее, заместителем Блинкена назначена Венди Шерман, которая ранее уже работала заместителем госсекретаря и была ведущей участницей переговоров по соглашению с Ираном во времена президентства Обамы.

Также Байден назначит в Госдепартамент своего давнего помощника в Сенате Брайана МакКеона, бывших высокопоставленных дипломатов Бонни Дженкинс и Узру Зею, Дерека Чолле, Салмана Ахмеда и Сьюзи Джордж.

Ранее сообщалось, что у Байдена заговорили об отмене санкций по СП-2 против европейских компаний, если те откажутся от участия в строительстве трубопровода.

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