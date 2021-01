В Китае опубликовали видео редкой панды-альбиноса

В Китае в национальном парке провинции Сычуань сняли видео с редкой пандой-альбиносом. Видео опубликовало издание China Daily.

Ролики удалось снять благодаря камерам слежения. На мехе белой панды нет ни одного темного пятна, поэтому она больше напоминает полярного медведя.

Причина возникновения редкой окраски является генетическая мутация, приводящая к отсутствию в организме пигмента меланина.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. pic.twitter.com/iLbX1DvcTB