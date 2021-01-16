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В Китае опубликовали видео редкой панды-альбиноса

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Панда из-за редкой генетической мутации больше похожа на полярного медведя. На ее мехе нет ни одного темного пятна.

В Китае в национальном парке провинции Сычуань сняли видео с редкой пандой-альбиносом. Видео опубликовало издание China Daily.

Ролики удалось снять благодаря камерам слежения. На мехе белой панды нет ни одного темного пятна, поэтому она больше напоминает полярного медведя.

Причина возникновения редкой окраски является генетическая мутация, приводящая к отсутствию в организме пигмента меланина.

Ранее сообщалось, что в Западной Бенгалии нашли редчайшую черепаху-альбиноса, принадлежащую к виду индийских лопастных черепах.

Также, единственный в мире орангутанг-альбинос живет в лесах острова Борнео.

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Теги: животные, Китай, видео, альбиносы, панда
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Источник: korrespondent.net

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