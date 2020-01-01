В США обнародовали документы по расследованию связей Трампа и России

Расследование было сосредоточено на поведении агентов ФБР, расследовавших связи Трампа с Россией.

В Сенате США опубликованы новые документы по Russiagate Посольство Украины в США / Facebook

Председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм обнародовал ряд документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией, сообщает Fox News.

Первое расследование ФБР, в рамках которого рассматривалось, имел ли место сговор членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на выборы, получило название Crossfire Hurricane.

Грэм обнародовал стенограммы интервью с представителями ФБР и Министерства юстиции, проведенных сенатским комитетом в период с 3 марта по 29 октября 2020 года.

"Я считаю расследование Crossfire Hurricane самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства", - подчеркнул Грэм.

По его словам, судебный комитет опубликовал "как можно больше материалов", за исключением засекреченных, содержание которых не подлежит разглашению.

Грэм назвал это расследование "одним из наиболее некомпетентных и коррумпированных расследований в мире" за историю ФБР и Минюста.

"Трудно поверить, что в Америке могло случиться что-нибудь подобное на Crossfire Hurricane. Суть в том, что в будущем у нас должно быть больше сдерживаний и противовесов, когда дело доходит до политических расследований", - подчеркнул он.

В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, расследовавших связи Трампа с Россией.

Дарем впервые начал расследование вскоре после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое расследование того, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.

Как известно, расследование по этому делу длилось с мая 2017 года, когда Мюллер, экс-глава ФБР, был назначен на пост спецпрокурора. Почти два года Мюллер изучал возможность того, что Трамп сотрудничал с российскими спецслужбами для победы на выборах.

В итоге в апреле 2019 года отредактированную версию доклада Мюллера по "российскому делу" опубликовал американский Минюст. Согласно документу, сговора Трампа и Москвы не было, но Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

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