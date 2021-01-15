Северный поток-2 покинула очередная компания

За последнее время уже третья компания вышла из проекта, опасаясь анонсированный санкций США.

Крупнейшая швейцарская компания Zurich Insurance Group AG прекратит предоставление страховых услуг проекту Северный поток-2, из-за угрозы возможных санкций США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах швейцарской компании.

"Страховые планы компании Zurich покрывали строительство спорного газопровода Россия - Германия. Компания может потенциально стать объектом нового раунда санкций, которые будут наказывать тех, кто обеспечивает техническую сертификацию и страхование проекта", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Zurich Insurance Group AG стала третьей фирмой, которая на протяжении прошлого месяца решила выйти из проекта Северный поток - 2. Ранее такой же шаг сделали норвежская Det Norske Veritas Holding AS и датская инженерная компания Ramboll.

На этой неделе стало известно, что США готовят новые санкции против Севпотока-2. Администрация Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода в ближайшие дни.

Провал Северного потока-2 неизбежен – аналитики

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