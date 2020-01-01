Иран выпустил ракету вблизи торгового судна - СМИ

Одна из выпущенных Ираном ракет упала в опасной близости от торгового судна в Индийском океане.

Военные Ирана в субботу, 16 января, в рамках учений проводили запуски ракет, одна из них упала в Индийском океане примерно в 30 км от места, где находилось торговое судно, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что "минимум одна ракета" упала в воду "в опасной близости" от судна. Какого именно, не уточняется. По сведениям телеканала, ударная группа ВМС США, в состав которой входит авианосец Nimitz, находилась "на расстоянии примерно 100 миль (160 км) от того места, где взорвались минимум две иранские баллистические ракеты" после удара об воду.

Накануне вечером сообщалось, что Иран провел испытания баллистических ракет. Ракеты были оснащены съемными управляемыми боеголовками, способными проникнуть через противоракетную оборону врага, сообщили иранские власти.

Ранее стало известно, что в Оманском заливе прошли ракетные учения Ирана. В двухдневных учениях приняли участие военно-морские силы Ирана. Учения были проведены на фоне обострения отношений с США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet