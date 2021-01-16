В аэропорту Франкфурта проходит спецоперация - СМИ

В аэропорту проводится эвакуация. Частично закрыт один из терминалов, а также железнодорожный вокзал.

В аэропорту немецкого Франкфурта вечером в субботу, 16 января, проводится полицейская операция. Частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из здания эвакуируют людей. Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.

Другие подробности происходящего пока не сообщаются.

Напомним, в конце декабря была совершена атака на аэропорт в Йемене во время прибытия туда нового правительства. Десятки людей погибли.

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