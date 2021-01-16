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В аэропорту Франкфурта проходит спецоперация - СМИ

Комментариев: 0
В аэропорту проводится эвакуация. Частично закрыт один из терминалов, а также железнодорожный вокзал.

В аэропорту немецкого Франкфурта вечером в субботу, 16 января, проводится полицейская операция. Частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из здания эвакуируют людей. Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.

Другие подробности происходящего пока не сообщаются.

Напомним, в конце декабря была совершена атака на аэропорт в Йемене во время прибытия туда нового правительства. Десятки людей погибли.

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Теги: операция, Германия, пассажиры, аэропорт, полиция, эвакуация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    16.01.2021, 21:59
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я знаю два Франкфурта. Один Франкфурт-на-Майне, а второй Франкфурт-на-Одере...
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