В аэропорту Франкфурта проходит спецоперация - СМИ
В аэропорту проводится эвакуация. Частично закрыт один из терминалов, а также железнодорожный вокзал.
В аэропорту немецкого Франкфурта вечером в субботу, 16 января, проводится полицейская операция. Частично закрыты первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из здания эвакуируют людей. Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.
Другие подробности происходящего пока не сообщаются.
Frankfurt Airport pic.twitter.com/N4FL2WL9o8— Scarface (@Scarfac07595271) January 16, 2021
Напомним, в конце декабря была совершена атака на аэропорт в Йемене во время прибытия туда нового правительства. Десятки людей погибли.
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