В мире за сутки зафиксировали 688 тысяч случаев коронавируса

Число умерших за сутки от последствий коронавирусной инфекции нового типа увеличилось на 14 718 человек.

Наибольшее число инфицированных за сутки зафиксировано в США idnes.cz

В мире за последние сутки было выявлено 688 015 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 16 января, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего заболевших выявлено в Северной и Южной Америке - 373 931 человек, на втором месте - Европа (219 615), далее следует Юго-Восточная Азия (30 500).

Всего в мире за время пандемии было зафиксировано более 92,5 млн заболевших COVID-19.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 23 097 938, далее следуют Индия (10 542 841) и Бразилия (8 324 294).

В ЕС на первое место по заболеваемости COVID-19 вышла Чехия. Второе место заняла Ирландия - 1253 заболевших на 100 тыс. граждан, третье место - Словения с 1171 пациентом с COVID-19.

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