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Полиция задержала мужчину при попытке попасть в Капитолий с оружием

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Во время досмотра у мужчины были обнаружены пистолет и боеприпасы, в том числе свыше 500 патронов.
В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия
В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия
J. Scott Applewhite/AP

Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания конгресса США. Об этом в субботу, 16 января, сообщает CNN со ссылкой на полицейский отчет.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером, около 18.30 по местному времени.

"Житель штата Вирджиня по имени Уэсли Алан Билер на автомобиле подъехал к контрольно-пропускному пункту перед зданием Капитолия. Его пропуск на территорию оказался недействительным", - рассказывают журналисты. 

Когда полиция спросила его, есть ли при нем оружие, Билер ответил, что в бардачке пикапа лежит пистолет Glock. Сотрудники полиции органов изъяли пистолет и более 500 патронов для него и дробовика.

Мужчина был арестован.

Накануне глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер заявил, что американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена готовы к появлению экстремистов и ультраправых сил. Он отметил, что ФБР активно проверяет информацию, в том числе отслеживает социальные сети и интернет.

Напомним, что Facebook блокирует создание мероприятий до инаугурации Байдена. В компании опасаются новых беспорядков сторонников Трампа в Вашингтоне и хотят обеспечить безопасность.

Солдаты и Гага. Как готовят инаугурацию Байдена

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Теги: США, оружие, полиция, инаугурация, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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